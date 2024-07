Francia, incendio sulla guglia della cattedrale di Rouen: spente le fiamme

Roma, 11 luglio 2024 - Dopo qualche ora l’incendio che ha interessato la guglia della cattedrale di Rouen, in Normandia, è stato domato. L’annuncio è stato fatto da Stéphane Gouezec, responsabile locale dei pompieri.

Le fiamme avrebbero danneggiato soprattutto la copertura in plastica del cantiere, non arrivando all’intelaiatura in legno sottostante. Il rogo “è sotto controllo anche se non c'è la certezza che tutti i focolai siano spenti”, ha precisato Gouezec.

L'incendio era divampato stamane verso le 12 mentre erano in corso dei lavori di ristrutturazione e il cantiere era protetto da un'impalcatura. Le immagini trasmesse dall'emittente Bfmtv mostravano una lunga colonna di fumo uscire dalla guglia della cattedrale. Subito sul posto erano intervenuti “63 pompieri", avevano fatto sapere i vigili del fuoco francesi.

In fiamme la guglia della cattedrale di Rouen

La prefettura di Seine-Maritime, che aprirà un'inchiesta, aveva chiarito "l'incendio è scoppiato in cima alla guglia, che non è di legno ma di metallo ed è attualmente in fase di restauro". Il ministero della Cultura invece ha parlato di "cattiva gestione" del cantiere, e di un incendio causato forse da una "errata manovra degli operai".

La cattedrale è stata subito evacuata al primo allarme, ed è stato creato un perimetro di sicurezza. La prefettura ha invitato a "non recarsi sul posto per permettere ai servizi di emergenza di lavorare".

Notre-Dame de Rouen, meta ambita dai turisti, è nota in tutto il mondo per essere una delle più grandi e sfarzose chiese gotiche della Francia. La sua Tour lanterne ha il primato della guglia (flèche in francese) più alta del Paese, 96 metri, e terza d'Europa. Dal 1862 è monumento storico. Ed è famosa anche per essere stata raffigurata nei suoi dipinti dall'impressionista Claude Monet più di 50 volte.

Un rogo che richiama alla mente il drammatico incendio che il 16 aprile 2019 ha distrutto Notre Dame de Paris, la cattedrale della capitale. Le immagini del tetto collassato, con la volta e la guglia, e le fiamme anche su una delle due torri quadrangolari, trasmesse in diretta, lasciarono senza parole l'intero Paese.