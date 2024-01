Francia, auto travolge agricoltori in protesta: morte madre e figlia 14enne

Parigi, 23 gennaio 2024 - Incidente mortale durante le proteste degli agricoltori nell’Ariège, nel sudovest della Francia. Una donna è stata investita e uccisa mentre manifestava con la famiglia. L’emittente Bfmtv annuncia che è morta anche la figlia 14enne della donna, per le gravi ferite riportate. Il padre e marito delle vittime, anche lui gravemente ferito, è ricoverato in terapia intensiva.

La procura ha aperto un’indagine per “omicidio colposo aggravato” e ‘’lesioni aggravate’’. Lo ha annunciato il procuratore di Foix, Olivier Mouysset, in un comunicato stampa.

Proteste degli agricoltori in Francia

Il procuratore ha spiegato che l’auto che ha investito la donna stava viaggiando su una strada a doppia carreggiata quando ha urtato “un muro di balle di paglia, eretto fino al ponte”. Dietro questo muro di paglia “i manifestanti stavano mangiando’’, ha aggiunto. La Procura precisa che il conducente del veicolo, 44 anni e non noto alle forze dell’ordine, è risultato negativo all’alcol e alla droga. La procura precisa anche che “in base ai primissimi elementi dell’indagine, i fatti in questione non sembrano essere intenzionali’’.

Ricoverati in terapia intensiva la figlia 14enne e il marito della vittima. L’incidente è avvenuto questa mattina alle 5:45 a Pamiers.

Perché protestano gli agricoltori

Gli agricoltori francesi manifestano in tutto il Paese da alcuni giorni per chiedere semplificazioni amministrative e indennizzi più veloci in caso di calamità naturali. Gli agricoltori si lamentano di essere sommersi dalla burocrazia e di aver visto ridursi il loro livello di vita. Fra le loro rivendicazioni principali, semplificazioni amministrative, niente nuovi divieti sui pesticidi, stop agli aumenti del prezzo del gasolio per i trattori e i veicoli agricoli, indennizzi immediati per le calamità naturali e piena applicazione della legge per una migliore retribuzione dei lavoratori agricoli da parte di industriali e grandi distributori.

Una protesta allargata

Il premier Attal ha promesso di “facilitare la vita” dei lavoratori del settore ma il governo teme un’escalation della protesta viste anche le iniziative analoghe a quelle francesi che si registrano in Olanda, in Romania, in Germania o in Polonia, spesso dirette contro l’aumento delle tasse e il “Patto verde” europeo.