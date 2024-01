Agricoltori, chi sono i leader della protesta e perché c’entrano i Forconi. Danilo Calvani: “Un patto con i contadini francesi”

Roma, 27 gennaio 2024 – Agricoltori in rivolta in Italia ma anche in mezza Europa, dalla Francia alla Germania. Ma chi sono i leader della protesta nel nostro Paese? E cosa chiedono? Intanto c’è un nome molto conosciuto alle cronache, dai tempi dei cosiddetti Forconi. Danilo Calvani anima i Comitati Riuniti Agricoli (CRA). Gli abbiamo rivolto 10 domande.

Protesta dei trattori, in centinaia sul lungomare di Pescara

1. Dai Forconi ad oggi, cosa è cambiato?

“Intanto preciso che quella parola è una definizione della stampa. Ieri come oggi la nostra protesta si basa sugli stessi principi. E come allora, le istituzioni non ci ascoltano”.

2. Che cosa chiedete?

"Prima di tutto regole diverse da quelle di oggi per l’importazione dei prodotti agricoli. Questo non è libero mercato, ci stanno uccidendo. Ci hanno messo un cappio al collo, non ce la facciamo”.

3. Contro chi protestate?

"Contro i politici prostrati ai diktat. Contro le politiche green che c’impone la Ue sono assurde. Per dire: ti pagano 20 anni per non seminare perché ti dicono che inquini. E giustamente chi ha dignità rifiuta quei soldi. Ma neanche i sindacati agricoli ci rappresentano più”.

4. Quanti siete?

“Non ne ho idea. Se siamo decine di migliaia? Di più. Guardi in quanti siamo sui social”.

5. Esiste una rete europea delle proteste?

"Domenica a Torino verrà presentato qualcosa di importante tra noi e i francesi”.

6. In Francia si torna a parlare di agricoltori suicidi.

"Succede la stessa cosa anche in Italia. Nel silenzio, però. Uno dei pochi casi di cui si è avuta notizia sulla stampa è accaduto in Puglia. Ma ce ne sono tanti altri. Questa è una cosa gravissima”.

7. Dove volete arrivare?

"A cambiare davvero le cose, questa protesta scardinerà il sistema. Questa protesta non si fermerà. Gli agricoltori sono indebitati, i terreni vanno all’asta con una rapidità tremenda. Noi non ci fermiamo. E’ una questione di vita o di morte”.