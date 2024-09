Libano, esplodono i cercapersone degli Hezbollah. "E’ maxi attacco hacker israeliano”. Una bimba morta, oltre mille feriti

Beirut, 17 settembre 2024 - Oltre mille membri di Hezbollah sono rimasti feriti in Libano e in Siria dopo l'esplosione dei propri cercapersone in un maxi attacco hacker di Israele, anche se l’ufficio di Netanyahu ha preso le distanze dall’attacco. Una bambina di 10 anni è morta. Ferito l’ambasciatore iraniano, non si registrano vittime per il momento.

Le ricetrasmittenti sono esplose in varie regioni del paese: nella periferia sud di Beirut, roccaforte del partito libanese; nella valle della Bekaa, retrovia del movimento armato; e nel sud del Libano, impegnato da un anno nella guerra di logoramento con Israele. Hezbollah ha invitato i suoi membri, seguaci e familiari delle vittime dell'attacco a non diffondere pubblicamente immagini dei feriti negli ospedali del Libano.

L’ipotesi è che un malware (un virus) abbia causato il surriscaldamento dei dispositivi, da poco in dotazione delle milizie sciite in Libano.

Un frame di una delle esplosioni, avvenute contemporaneamente a Beirut, nel sud del Libano e a Damasco, in Siria, dei cercapersone di miliziani Hezbollah

Notizie in diretta