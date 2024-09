Elezioni Brandeburgo 2024, le proiezioni confermano: Spd in testa col 31,2%. L’estrema destra al 30% esulta: “Enorme successo”

Roma, 22 settembre 2024 – Le prime proiezioni delle elezioni in Brandeburgo confermano i dati degli exit poll e vedono consolidato il vantaggio dei socialdemocratici, dati al 31,2% (+5%) rispetto all'ultradestra di Afd 29,9 (+6,4). La Cdu perde con l'11,9% (-3,7). I Verdi sono confermati al 5% (-5,8). BSW, al suo esordio nel Land avrebbe il 12%. La Linke 3,1% (-7,6%).

L'estrema destra tedesca di AfD ha comunque definito un "enorme successo" la sua performance, ringraziando i suoi sostenitori e i suoi elettori. "Anche in Brandeburgo possiamo registrare un enorme successo. Grazie mille agli elettori, sarà una serata emozionante", si legge sui social ufficiali del partito, che commenta così il 30% che gli attribuiscono le proiezioni.

Intanto Dietmar Woidke, il socialdemocratico che guida il Brandeburgo da 11 anni, invita i sostenitori alla cautela. "Dobbiamo avere un po' di pazienza", ha detto spiegando che bisogna aspettare lo spoglio, ma poi ha aggiunto: "in ogni caso una cosa è chiara: abbiamo fatto una rimonta che non era mai stata vista". "Abbiamo lavorato duramente questi ultimi mesi, ma abbiamo detto 'faremo questa lotta'", ha aggiunto il socialdemocratico spiegando che "sin dall'inizio" l'obiettivo era impedire che il lander fosse contrassegnato da "un segno marrone", con un riferimento alle camice brune dei nazisti usato ancora in Germania per indicare l'estrema destra.