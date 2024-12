Due turisti italiani attaccati da uno squalo a Marsa Alam. Uno è morto e l’altro è ferito

Roma, 29 dicembre 2024 - Uno squalo ha attaccato due turisti italiani a Marsa Alam, sul Mar Rosso. Un romano di 48 anni è morto, mentre l’amico di 69 anni ha riportato diverse ferite. La procura di Qusair ha vietato la balneazione nella zona nord della località turistica egiziana ed aperto un'inchiesta. Non è stata resa nota l'identità delle vittime.

Farnesina ha confermato: sono italiani

A rendere noto che i due turisti erano di nazionalità italiana è stato il console di Mosca a Hurghada, mentre assicurava che le vittime non erano russe. Fonti della Farnesina hanno poi confermato. Lo stesso ministero dell'Ambiente del Cairo ha dato l'ordine di vietare il tratto di mare dove è avvenuta la disgrazia, ed ha deciso di formare una commissione urgente per il coordinamento con il governatorato del Mar Rosso.

"Erano in una zona vietata”

Intanto il corpo del sub è stato trasferito all'ospedale di Porto Ghalib. Secondo i media locali l'attacco è avvenuto in acque profonde, fuori dalla zona balneabile vicino ai moli, dove sarebbe vietato avventurarsi.

Non è la prima volta nel Mar Rosso

Marsa Alam, città costiera egiziana famosa per le sue barriere coralline, le sue spiagge che si affacciano su un mare limpido e pieno di vita marina, è una meta turistica molto nota del Mar Rosso. Purtroppo non è la prima volta che in queste acque si verificano shark attack, ad esempio nel luglio del 2022 morì una turista austriaca di 68 anni, l'anno seguente toccò a un turista russo finire tra le fauci di uno squalo, catturato poi vicino a Dream Beach, nella città di Hurghada, mentre a una donna egiziana fu strappato un braccio nel tratto di mare della spiaggia di Dahab, nel sud del Sinai.

Le promesse delle autorità egiziane

Da allora le autorità egiziane avevano promesso maggiore attenzione agli spostamenti degli squali tramite l'installazione di dispositivi di monitoraggio collegati ai satelliti per tracciare i movimenti e così poter proteggere i bagnanti. Inoltre il governatore del Mar Rosso ha imposto le reti anti-squalo in mare davanti alle spiagge degli hotel.