Aggredito da squalo perse una gamba, lo sfogo di Matteo Mariotti: “Basta odio sui sub”

Parma, 29 dicembre 2024 – “​​​​​​Avete presente quello str.. che è stato mangiato da uno squalo in Egitto? Beh, se l’è meritato. è solo uno dei commenti che stanno scrivendo on line in queste ore sulla tragedia successa in Egitto a Gianluca Di Gioia”, esordisce così sul suo profilo Instagram Matteo Mariotti, ventenne parmigiano attaccato da uno squalo in Australia poco più di un anno fa, l’8 dicembre 2023. Per quell’assalto, mentre faceva immersione con la videocamera (l’attacco andò in diretta su Facebook) ha subito l’amputazione di una gamba.

“Non conosco la dinamica dell’accaduto, ma il giudizio è sbagliato in queste situazioni – ha proseguito –. Ve lo dice qualcuno che è stato mangiato da uno squalo. Ogni anno decine di migliaia di persone nel mondo vengono uccise da cani, allora cosa dovremmo fare? Vietare i cani? Ognuno di noi, praticamente, ha un cane in casa. Non prendere l’aereo perché potrebbe cadere. Uno che cerca di vivere la propria vita seguendo le passioni personali, non sbaglia. Spero di poter incontrare e conoscere un giorno l’amico ferito e voglio fare le mie più sentite condoglianze alla famiglia della vittima”.

E Mariotti conclude con un consiglio ai leoni da tastiera pronti a sparare sentenze, senza preoccuparsi di ferire chi ha già vissuto una tragedia simile: “Vorrei far riflettere le persone se tutti imparassimo a dosare ciò che scriviamo. A volte basta amore e vicinanza, è ciò che ha salvato anche a me. Rileggere questi commenti mi ha fatto rivivere quelle brutte sensazioni che avevo già provato, vi chiedo di smetterla e di riflettere su cosa è giusto e sbagliato. Pensate che non basti il dolore che la famiglia vive? Pensate che servano i vostri commenti velenosi? Qualsiasi cosa che decidiamo di fare nella nostra vita può avere risvolti dannosi: sia che ci immergiamo in acque profondo o che stiamo tutto il giorno sul divano”.