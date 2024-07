Dopo l’attentato. Trump fa il moderato:: "Ora unisco il Paese". Biden invoca toni bassi

L’eredità delle otto pallottole di Butler – del giorno nel quale Donald Trump rischiò di morire e la violenza politica è tornata ad essere cronaca in America – potrebbe essere, a sorpresa, una campagna elettorale dura ma civile e rispettosa dell’avversario. Tutti, democratici e repubblicani, hanno capito che le parole possono non solo essere ma letteralmente diventare proiettili come quelli sparati con un fucile semiautomatico da un ventenne che ha perso la luce della ragione.

"Dobbiamo abbassare i toni, far scendere la temperatura della nostra politica, e dobbiamo restare uniti" ha chiesto il presidente Joe Biden, in un discorso dallo Studio Ovale, il terzo dall’inizio del suo mandato, location scelta dai presidenti per i messaggi di massima importanza. "L’attentato a Donald Trump – ha detto – impone a tutti noi un passo indietro. Non c’è posto in America per questo tipo di violenza. Non essere d’accordo è inevitabile nella democrazia americana, ma non siamo nemici. Siamo vicini, cittadini e, cosa più importante, siamo americani. Dobbiamo stare uniti. Dibattiamo pure, ma dobbiamo risolvere le nostre divergenze alle urne, non con i proiettili. Il potere di cambiare l’America dovrebbe essere sempre nelle mani del popolo, non in quelle di aspiranti assassini".

Parole forti, ma ancora più forti, se saranno tradotte in fatti, sono quelle di Donald Trump che conferma la linea delle ultime settimane di evitare i suoi tradizionali toni incendiari e annuncia una svolta “moderata“ nel giorno i cui sceglie come candidato vicepresidente James D. Vance, il brillante trentanovenne neosenatore dell’Ohio che è noto per aver scritto il bestseller “Elegia americana“.

È una scelta coraggiosa, ma Trump vuole capitalizzare l’attimo anche sorprendendo. In un’intervista al Washington Examiner, annuncia infatti di aver riscritto, dopo l’attentato di sabato, il discorso che terrà alla Convention nazionale repubblicana. "Il discorso che avrei tenuto giovedì sarebbe stato sconvolgente – ha detto Trump – se ciò non fosse accaduto (riferendosi all’attentato, ndr), questo sarebbe stato uno dei discorsi più incredibili. Ma adesso il discorso sarà completamente diverso: questa è un’opportunità per unire l’intero Paese, persino il mondo intero". Per Trump una cambio di paradigma, che sembra essere finalizzato a intercettare il voto centrista in libera uscita da Biden, e gli incerti. E non solo. Trump non vuole perdere i voti delle donne ed è per questo che i delegati alla convention repubblicana hanno approvato una nuova piattaforma del partito che lascia agli Stati ogni decisione sulle restrizioni all’aborto, abbandonando la posizione di lunga data del partito a favore di un bando nazionale dell’interruzione di gravidanza. Una svolta che ha fatto infuriare gli antiabortisti e una dimostrazione che il Trump 2.0 potrebbe non essere solo chicchere.

Certo, nel festeggiare il fatto che ieri la giudice Aileen Cannon – da lui nominata – ha archiviato il processo per le carte segrete di Mar-a-Lago, Trump ieri ha rispolverato i suoi accenti dicendo che "se vogliamo andare avanti e riunire la nazione questa archiviazione dovrebbe essere solo il primo passo, seguita rapidamente dall’archiviazione di tutta la caccia alle streghe" affermando che "il dipartimento di Giustizia democratico ha coordinato tutti questi attacchi politici, che sono un’interferenza elettorale contro l’avversario politico di Joe Biden". Toni da vecchio Trump. Lo svolta è quindi in bilico tra le vecchie abitudini e la nuova e inattesa ambizione a provare a unire l’America. Da qui a novembre, sarà interessante vedere cosa prevarrà.