Trump incriminato per il pagamento alla pornostar: primo ex presidente della storia

Donald Trump è il primo ex presidente incriminato nella storia americana. Il gran giurì di Manhattan lo ha incriminato per il pagamento alla pornostar Stormy Daniels.

Donald Trump rischia l'arresto per le rivelazioni della pornostar Stormy Daniels

Le autorità di New York hanno notificato al legale di Donald Trump che l'ex presidente è stato incriminato. Lo riportano i media americani.

La notizia è stata data da tutti i grandi network americani, che citano informate. L'accusa di reato sarà probabilmente annunciata nei prossimi giorni. La vicenda eè destinata a pesare sulla campagna elettorale per il 2024, quando il magnate ha intenzione di ripresentarsi indipendentemente dai suoi guai giudiziari.

La vicenda riguarda i 130mila dollari pagati alla pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio su una presunta relazione sessuale con The Donald (fatti del 2006, mentre la moglie Melania aveva partorito da poco il figlio Barron). Gli avvocati di Trump hanno fatto sapere che in caso di incriminazione, l’ex presidente seguirà le procedure. Ed hanno assicurato che lascerà la sua residenza a Mar a Lago, in Florida, per consegnarsi al tribunale di New York, dove gli saranno prese le impronte digitali e scattata la foto segnaletica.

Un evento clamoroso, e senza precedenti, che, considerate anche le pesanti preoccupazioni per la sicurezza, soprattutto dopo che l’ex presidente ha espressamente esortato i suoi sostenitori a “protestare”, che sicuramente sarà oggetto di trattative ed accordi tra la procura e il team legale di Trump.

Donald Trump si trova nella sua residenza di Mar-a-Lago nelle ore in cui viene diffusa la notizia della sua incriminazione. Lo riferiscono fonti vicine all'ex presidente al New York Times che ammettono che l'entourage del tycoon è stato colto alla sprovvista e non si aspettava alcuna decisione da parte del Gran Giurì fino alla fine di aprile.

L'incriminazione di Donald Trump è "un atto politico” per impedirne la candidatura. Lo sostiene uno dei figli del tycoon, Eric, su Twitter.