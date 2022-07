Crisi energetica in Germania: scatta l'obbligo della doccia fredda per risparmiare gas

Roma, 28 luglio 2022 - Doccia fredda per il gas e la crisi energetica in Germania. E ad Hannover non è più solo un modo di dire ma la nuova disposizione presa dalla città per far fronte ai tagli di forniture di gas russo subiti dalla Germania. Da oggi nella capitale del Land Bassa Sassonia le docce pubbliche potranno essere solo fredde. Il provvedimento varrà per piscine, palestre, centri sportivi. Le fontane e fontanelle pubbliche, invece, verranno direttamente spente.

Hannover è la prima grande città a scegliere un provvedimento simile per risparmiare almeno il 15% di energia. La crisi dovuta ai tagli del gas russo diventa sempre più complessa e le autorità locali tedesche cercano nuove soluzioni: ogni kilowattora conta. Come riporta Bild, a Monaco di Baviera l'acqua calda sarà tolta dagli uffici pubblici, mentre anche Lipsia vuole sviluppare un nuovo piano salva-energia. La capitale Berlino ha intanto deciso che nel prossimo mese verranno progressivamente spente le luci notturne di 200 tra monumenti ed edifici. Anche il presidente della repubblica, Frank-Walter Steinmeier, taglierà l'illuminazione della sua residenza berlinese, il castello Bellevue.

Già a inizio luglio era nato un acceso dibattito sull'uso delle docce nelle abitazioni private dei tedeschi. Il ministro di Economia e Clima, il verde Robert Habeck, aveva dichiarato che per risparmiare avrebbe accorciato ancora di più le tempistiche della propria doccia, parlando addirittura di tempi record tra gli 1 e i 2 minuti. Secondo gli studi, la maggioranza dei tedeschi farebbe una doccia giornaliera della durata di 11 minuti in media. Habeck è in prima linea nello sforzo tedesco per resistere all'attuale crisi energetica e le sue parole avevano aperto un tema per niente trascurabile: come e quanto dovranno cambiare le abitudini dei cittadini questo inverno, quando si prevedono i momenti più difficili della crisi energetica? Proprio oggi il ministro ha ribadito che la Germania deve diminuire del 15%-20% il consumo di gas rispetto agli anni precedenti e ha previsto che per ogni nucleo familiare la bolletta del gas potrà crescere di "alcune centinaia di euro all'anno".