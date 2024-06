Ucraina, Zelensky parteciperà al G7 in Italia. “Chiederà di accelerare la consegna dei caccia F-16”

08:50

Cina: nessuna pressione su Paesi per non partecipare alla conferenza di pace

La Cina ha risposto alle accuse del presidente ucraino Zelensky "sulle pressioni" esercitate da Pechino sugli altri Paesi per disertare la conferenza di pace prevista in Svizzera nel mese di giugno. "L'uso della forza politica non è nello stile della diplomazia cinese - ha assicurato Mao Ning, portavoce del ministero degli esteri - Speriamo sinceramente che questa conferenza di pace non diventi una piattaforma per creare uno scontro tra i campi: non parteciparvi non significa che non sosteniamo la pace". Mao ha poi ribadito che la Cina sosterrà una conferenza riconosciuta sia dall'Ucraina che dalla Russia.