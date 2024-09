07:34

Lavrov: "Zelensky non pronto per colloqui"

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha detto di non essere interessato ai cambiamenti nella leadership ucraina e di non avere aspettative dal nuovo gabinetto di Kiev. "Non vedo alcuna possibilità di collegare le aspettative a ciò che sta accadendo nella leadership ucraina. Non è solo Kuleba ad essersi dimesso. Sette o otto persone, tra cui vice primi ministri e responsabili di vari fondi. C'è una specie di battibecco nella Verkhovna Rada... Non mostro molto interesse in questo", ha detto Lavrov in un'intervista con RBC. Dove ha spiegato che il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non è pronto per colloqui onesti. "Non sono particolarmente interessato. Zelensky non è pronto per negoziati onesti. L'Occidente non gli permetterà di avere tali negoziati". Lavrov ha anche bollato come "false" le indiscrezioni su presunti piani della Cina per costringere la Russia a concludere un accordo di pace con l'Ucraina, creando ostacoli ai pagamenti.