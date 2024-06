Stati Uniti: “Missili Hezbollah possono sopraffare sistema di difesa israeliano”. 13 morti in raid su campi profughi a Gaza

Roma, 21 giugno 2024 – Washington ha espresso la sua apprensione per un’eventuale guerra tra Israele ed Hezbollah, in quanto non esclude che il sistema di difesa aereo dello Stato ebraico – ‘Iron dome’ – possa essere sopraffatto dai missili lanciati dal gruppo filo-iraniano. A rivelarlo alla Cnn sarebbero stati proprio tre funzionari americani, che avrebbero ricevuto una comunicazione da parte del governo israeliano. Proprio nelle prime ore di oggi, l’Idf ha abbattuto un drone lanciato dal Libano verso il nord del Paese. Diverse truppe sono state spostate dalla Striscia di Gaza al confine libanese.

Continuano i raid israeliani sui campi profughi palestinesi: colpiti quelli di Nuseirat, Maghazi e Bureij. Secondo l’agenzia di stampa Wafa, si sono registrati 13 morti.

Le notizie in diretta

Un incendio causato da un missile di Hezbollah lanciato dal Libano sul nord di Israele (Ansa)