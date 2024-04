Danimarca: “Rischio caduta missile”. E chiude lo spazio aereo e marittimo del Grande Belt

Copenaghen, 4 aprile 2024 – Chiuso lo spazio aereo e le rotte di navigazione vicino allo stretto del Grande Belt dopo che la Danimarca ha avvertito di un "guasto missilistico" a una delle navi della Marina. A riferirlo è la Bbc.

L'Autorità marittima nazionale ha emesso un avviso alle navi a evitare lo stretto per il rischio di "caduta di frammenti di missili". In un comunicato l'esercito ha spiegato che il problema con il missile è avvenuto "durante un test obbligatorio nel quale il lanciamissili viene attivato e non può essere disattivato. Finché non sarà disattivato, c'è il rischio che il missile venga lanciato a pochi chilometri di distanza".

Il missile è stato lanciato dalla fregata Niels Juel, che fa parte della forza navale permanente della Nato dal 2023. L’allarme riguarda un’area a sud-ovest della città di Korsor, circa 4 km a sud del ponte del Grande Belt, che attraversa lo stretto.

L’incidente odierno arriva al termine di una settimana difficile per la marina danese. Ieri, il capo della difesa, generale Flemming Lentfer, è stato licenziato per non aver segnalato un malfunzionamento dei sistemi d'arma sulla fregata Iver Huitfeldt, posta a difesa delle navi in transito nel Mar Rosso contro gli attacchi degli Houthi.