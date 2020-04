Roma, 11 aprile 2020 - E' davvero un bollettino di guerra sul fronte dell'emergenza coronavirus, quello che aggiorna senza soluzione di continuità la Johns Hopkins Univesity. Sono oltre 100mila (102.525) i decessi nel mondo. Mentre i contagi sono arrivati a quota 1.698.416.

Trump, memorandum di aiuti per l'Italia

Donald Trump pubblica il memorandum per offrire assistenza all'Italia per il Covid-19. Nel decreto del presidente americano si fa riferimento all'Italia come uno degli "alleati più streti e di vecchia data" degli Stati Uniti, un'Italia alla quale il coronavirus ha reclamato più di 18.000 vite umane, ha spinto - si legge nel testo - il sistema sanitario vicino al collasso e che minaccia di far scivolare l'economia in una profonda recessione. Viene inoltre messo a disposizione il personale militare americano in Italia per la costruzione di ospedali da campo, per il trasporto di carburante e alimentari e per servizi di telemedicina agli ospedali italiani. Nel memorandum, Trump autorizza inoltre la sua amministrazione a sostenere la ripresa dell'economia italiana.

Gli Usa intanto dopo la diffusione delle immagini choc delle fosse comuni (qui le foto), fanno il conto con numeri sempre più devastanti. Gli Usa registrano oltre mezzo milione di casi registrati, a 500.399, secondo i dati della Johns Hopkins University citati da Cnn. Le vittime sono 18.586, un totale ormai vicinissimo a quello dell'Italia. Record di morti in un giorno: 2.100.

Boris Jonhson ha ripreso a camminare

l primo ministro Boris Johnson è tornato a camminare dopo che giovedì scorso era uscito dal reparto di terapia intensiva. Questo nel giorno (venerdì) in cui la Gran Bretagna ha registtrato il record dimorti in un giorno: ben 980. I media inglesi hanno raccontato che Carrie Symonds, la compagna incinta di Boris Johnson, ha inviato un'ecografia del bambino al premier britannico.

Macron: "Restate a casa"

Macron parlerà lunedì sera, giorno di Pasquetta, alle 20.02 non alle 20 in punto per lasciate il tempo ai francesi di fare l'applauso quotidiano dai balconi al personale sanitario che combatte il Covid-19, lo scrive Le Figaro sul sito. Il capo dello Stato riaffermerà il "Restate a casa", nel week-end pasquale sono previste consultazioni di parti sociali e forze politiche.

Il resto del mondo

Quarto record consecutivo di nuovi contagi in Giappone con 658 casi in un solo giorno e altri sei morti. Il totale sale a 6.717 casi registrati e 105 decessi per il nuovo coronavirus.

La mappa live del contagio