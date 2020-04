Coronavirus a New York, le fosse comuni di Hart Island

Decine di bare interrate nelle fosse comuni di Hart Island, è questa l'immagine choc della pandemia di Covid-19 negli Stati Uniti. Nell'isola nei pressi del Bronx a Long Island Sound, da 150 anni usata come camposanto per i newyorkesi senza parenti stretti o che non possono permettersi un funerale, sono al lavoro gli escavatori per seppellire pile di bare anonime accatastate. L'immagine choc ha fatto il giro del mondo: il filmato è stato girato grazie a un drone, e pubblicato dalla Bbc. Secondo l'amministrazione, con la pandemia, le operazioni di sepoltura nel sito sono aumentate da un giorno alla settimana, a cinque giorni alla settimana, e si è passati da 25 bare a settimana a circa 25 al giorno.