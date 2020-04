Seul, 10 aprile 2020 - In Corea del Sud 91 pazienti che si riteneva fossero guariti dal Coronavirus sono risultati nuovamente positivi al test. Jeong Eun-kyeong, direttore del Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie (Kcdc) ha spiegato che le ragioni di questo fenomeno non sono ancora chiare.

Secondo Jeong è possibile che il virus si sia "riattivato" nei pazienti, infettandoli nuovamente. Invece secondo altri esperti cittai dalla Bbc, i pazienti potrebbero aver avuto una "ricaduta", oa anche un difetto nei test, sia vecchi che nuovi.

Il caso comunque è aparso da settimane, e i risultati sugli studi a riguardo sono di grande interesse a livello internazionale. La speranza degli scienziati di tutto il mondo è proprio riposta nella possibilità che dalle persone infettate dal Covid-19, e guarite, si possano sviluppare un'immunità al virus, consentendo di tornare alla normalità.

