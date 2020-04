Roma, 12 aprile 2020 - Sono 108.867 i morti per Coronavirus nel mondo. Il dato è riportato nell'ultimo bollettino della Johns Hopkins University. I casi di Covid-19 accertati salgono a 1.777.666. Solo in Europa, riferisce France Press, le vittime sono circa 75mila. E mentre tornano ad aumentare i morti in Spagna, gli Usa diventano il Paese con più decessi a causa del Covid-19 a livello globale.

Gran Bretagna

Boris Johnson è stato dimesso oggi dall'ospedale londinese di St. Thomas. Ricoverato dal 5 aprile, L'inquilino di Downing Street ha ringraziato i medici nel suo primo messaggio da quando, giovedì, è uscito dalla terapia intensiva. "Non posso ringraziarli abbastanza, devo loro la vita", ha detto. Johnson, su consiglio del suo staff medico, non tornerà immediatamente al lavoro, ma continuerà la convalescenza a Chequeres, residenza di campagna riservata ai capi di governo britannici. In un videomessaggio diffuso su Twitter, Johnson ha ribadito che "vale la pena lo sforzo di milioni di persone che restano a casa. Insieme vinceremo questa sfida".

It is hard to find the words to express my debt to the NHS for saving my life.



"Oggi mi sento incredibilmente fortunata, abbiamo passato dei momenti veramente bui", ha confessato la fidanzata del premier, Carrie Symonds. Che ha voluto, a sua volta, ringraziare il Servizio Sanitario Nazionale che è stato "incredibile".

Nel frattempo, la Gran Bretagna registra altre 657 vittime da Covid-19. Il numero dei morti sale così a 9.594. Le autorità sanitarie britanniche rendono noto anche il più giovane paziente morto per il coronavirus nelle ultime 24 ore aveva 26 anni ed il più anziano 100. E che 42 delle persone morte non avevano condizioni mediche preesistenti.

Spagna

Inversione di tendenza in Spagna. Dopo qualche giorno in cui le vittime erano in calo, si registra un nuovo aumento dei decessi: 619 i morti nelle ultime 24 ore, 16.972 quelli totali. I casi di Covid-19 sono 166.019, 62.000 le persone guarite. La ministra iberica per il turismo, Reyes Maroto, ha detto oggi che quest'estate in Spagna sarà necessario mantenere la distanza sociale anche in spiaggia per evitare il rischio di contagi.

Usa

Dopo il record giornaliero di morti fatto segnare ieri, gli Stati Uniti registrano altre 1.920 vittime che portano il totale a 20.506, oltre mille in più che in Italia. Gli Usa sono il Paese col maggior numero di decessi nel mondo. Per la prima volta nella storia è stata dichiarata la calamità in tutti e 50 gli stati del Paese.

Russia

Record giornaliero di casi in Russia: 2.186, dato che porta il totale dei malati a 15.770. Il numero delle vittime sale a 130, di cui 24 nella giornata di ieri.

Cina

Nessun morto, ma 99 nuovi casi nella Cina che ormai da giorni è uscita dal lockdown interno, riaprendo anche Wuhan. Un dato in aumento rispetto al giorno precedente, quando si erano registrati 46 nuovi contagi. I dati sono aggiornati alla mezzanotte di sabato (le 18 in Italia) e 97 dei nuovi 99 malati sono cittadini cinesi provenienti dall'estero. I cosiddetti casi 'importati' sono quelli che attualmente preoccupano Pechino, che dal 28 marzo non consente l'ingresso di viaggiatori stranieri nel Paese. Oggi a Pechino il livello di allerta sulla salute è passato da "verde" ("nessun problema") ad "arancione", che prevede l'obbligo di restare in isolamento a casa propria.

