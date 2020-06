Pechino, 14 giugno 2020 - Il bilancio del Coronavirus nel mondo si conferma preoccupante. Secondo i dati della Johns Hopkins University, i morti della pandemia di Covid-19 nel mondo hanno superato quota 430mila, i decessi sono 430.128 e i contagiati a livello mondiale sono 7.786.042. Gli Stati Uniti sono primi per numero di casi e per decessi, segue il Brasile.

L'allerta oggi arriva dalla Cina, che segnala 57 nuovi contagi, il numero più alto degli ultimi 2 mesi. Anche Tokyo registra il dato più alto di contagi dalla fine del lockdown, altri 47 nuovi casi, mentre in Bangladesh è morto per Covid-19 il vice ministro agli Affari religiosi Sheikh Abdullah.

Cina

L'allarme di oggi arriva dalla Cina, che ha segnalato 57 nuovi casi di Coronavirus, il numero più alto numero degli ultimi due mesi. Di questi, 36 sono segnalati a Pechino e riguardano tutti persone che hanno avuto contatti diretti con il mercato di carne, frutta e verdura di Xinfadi, nel sud della capitale. A riferirlo è l'agenzia cinese Xinhua, citando Pang Xinghuo, vicedirettore del centro di Pechino per il controllo e la prevenzione delle malattie. Pang ha precisato che i malati sono lavoratori del mercato o persone che in qualche modo erano entrate in contatto con esso. Ieri Xinfadi, il più grande mercato all'ingrosso di generi alimentari a Pechino, che fornisce il 90% di frutta e verdura fresca della città, era stato chiuso per effettuare una disinfestazione.

Tokyo

Il dato più alto della fine del lockdown a Tokyo. Il cuore del Giappone ha confermato altri 47 casi di contagio da Coronavirus, il numero più alto dalla fine dello stato di emergenza, dichiarato alla fine di maggio. Dei 47 nuovi contagi, 18 sono dipendenti di un club di incontri.

India

Esplosione di contagi a Nuova Delhi, uno dei maggiori centri della pandemia in India, dove sono stati registrati 1.271 morti e 38.958 contagi, di cui 2mila negli ultimi giorni. Secondo il vice chief minister di Nuova Delhi, Manish Sisodia, entro luglio si rischia di arrivare a mezzo milione di contagi. Per far fronte all'emergenza, le autorità hanno deciso di trasformare in ospedali 500 vagoni ferroviari, dove verranno creati 8mila posti letto. Il provvedimento è stato deciso in una riunione fra il ministro indiano dell'Interno Amit Shah e il primo ministro del governo locale di Nuova Delhi Arvind Kejriwal. La Corte Suprema aveva chiesto un intervento delle autorità, di fronte ai numerosi casi di persone respinte dagli ospedali e crematori non in grado di accettare tutte le salme.

Nel frattempo, il ministro federale dell'Interno ha promesso di aiutare con l'invio di respiratori e ossigeno, saranno triplicati i test e verranno fatte verifiche sui contagi casa per casa.

Bangladesh

Il vice ministro degli Affari religiosi del Bangladesh, Sheikh Abdullah, è morto ieri sera dopo aver contratto il nuovo Coronavirus. E' la vittima con il più alto profilo politico nel Paese, dove finora la pandemia ha registrato oltre 80 mila contagi e oltre 1.100 morti. Abdullah, 75 anni, è deceduto ieri sera mentre si recava in un ospedale militare nella capitale, dopo aver avuto problemi respiratori e oggi il test port-mortem è risultato positivo al Covid-19. "Ha sofferto di dolori al petto e difficoltà respiratorie - ha confermato il ministro del Trasporto marittimo, Khalid Mahmud Chowdhury -, i medici lo hanno dichiarato morto quando è arrivato in ospedale. Probabilmente è morto nel tragitto".

Iran

Sono 107 le persone morte per Covid-19 nelle ultime 24 ore in Iran, "il numero più alto registrato negli ultimi mesi". Lo ha detto la portavoce del ministero della Sanità, Sima Lari nel suo bollettino quotidiano. Il numero delle vittime è salito così a 8.837. I nuovi contagi accertati sono 2.472, con il totale che sale a 187.427. Di questi, 148.674 sono guariti. I pazienti in terapia intensiva sono 2.781. Sette province sono considerate ad alto rischio: Khuzestan, Azarbaijan Occidentale, Kurdestan, Hormuzgan, Kermanshah, Sistan-Baluchestan e Bushehr.

Pakistan

Aumento record dei contagi da Covid-19 in Pakistan, con 6.825 casi registrati nelle ultime 24 ore. A dare la notizia è il ministero della Salute. Per il terzo giorno consecutivo il numero dei nuovi casi è superiore alle 6.000 unità e il totale sale così a 139.230. Altri 81 morti, portando il totale a 2.632. I guariti dall'inizio della pandemia sono 51.735.

Russia

Solo nelle ultime 24 ore, la Russia ha registrato altri 8.835 nuovi casi di contagio, per un totale di 528.964. Dei nuovi casi, 1.477 sono stati registrati a Mosca. Riguardo i decessi, si contano altri 119 morti, 50 solo nella capitale russa, per un totale di 6.948 decessi.

Israele

Il numero complessivo dei casi positivi di Coronavirus ha superato oggi in Israele la quota di 19mila, dei quali 15.360 sono comunque guariti o in fase di guarigione. A riferirlo è il ministero della Sanità. Con la progressiva ripresa dei contagi negli ultimi dieci giorni, 15.963 persone sono state poste in isolamento cautelativo nelle loro abitazioni. I malati accertati sono 3.268, 26 dei quali sono in rianimazione. I decessi sono stati finora 300.