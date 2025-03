Corea del Nord, Kim Jong-un visita il cantiere del primo sottomarino nucleare di Pyongyang

Roma, 8 marzo 2025 - La Corea del Nord continua ad ampliare il suo arsenale militare con il primo sottomarino a propulsione nucleare. Il presidente Kim Jong-un ha visitato di persona il cantiere dove viene costruito, svelando così al mondo la nuova terribile arma presto in possesso di Pyongyang.

Kim Jong-un ha ispezionato i lavori dichiarando che sarà potenziata "radicalmente" la Marina, perché parte integrante della difesa della Corea del Nord. Resta un mistero quando e dove sia avvenuta la visita del leader mostrata dai media e dall'agenzia Kcna. I media hanno spiegato che Kim è "stato aggiornato sulla costruzione del sottomarino con missili guidati strategici a propulsione nucleare", degli obiettivi militari chiave indicati con una lunga lista al congresso del Partito comunista del 2021.

Da quanto riferito dall'agenzia di stampa Yonhap il sottomarino nordcoreano a propulsione nucleare sarà in grado di lanciare missili balistici, il primo del suo genere per Pyongyang. In precedenza, nel 2023, la stampa nordcoreana aveva celebrato il primo "sottomarino nucleare tattico d'attacco" del Paese, ma i servizi di intelligence della nemica Seul svelarono il bluff: non era operativo.

La Nuclear Threat Initiative ritiene che la Corea del Nord possegga tra 64 e 86 sottomarini, quindi una delle flotte più grandi del mondo, ma secondo gli esperti non tutti possono solcare i mari.