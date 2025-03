Ucraina, i soldati nordcoreani a scuola di droni. Dopo le stragi richiamati in Russia per addestrarli meglio alla guerra moderna

Roma, 5 marzo 2025 - I soldati nordcoreani stanno andando a scuola di droni. Dopo essere stati mandati allo sbaraglio dai russi, ed essere stati massacrati dagli ucraini, o meglio dai droni militari di Kiev, perché completamente inesperti di contromisure contro i Uav incontrati al fronte, gli uomini di Kim Jong-un sono stati mandati ad imparare le strategie della guerra moderna, e in particolare come non essere uccisi o come abbattere i velivoli a guida autonoma.

Svelato il giallo della scomparsa dal fronte dei nordcoreani

Pyongyang ha inviato, prima in Russia ad addestrarsi (Ma evidentemente non bene) e poi al fronte ucraino nel Kursk, un primo blocco di 11 mila soldati nell'ottobre 2024, e un secondo contingente di 1.500 soldati, trasferito tra gennaio e febbraio di quest'anno.

E proprio da fine dicembre a gennaio i soldati nordcoreani erano stati ritirati dal fronte proprio per le ingenti perdite dovute all’impreparazione davanti alle nuove tecnologie usate in guerra, una su tutte i droni (Si era parlato del mistero della scomparsa dei nordcoreani dalla prima linea). Un rapporto dell'intelligence ucraina sostiene che la Corea del Nord abbia perso già il 10% degli uomini inviati, quindi si parla di almeno 4.000 morti o feriti, mentre gli 007 della Corea del Sud sostengono 3.600.

Nordcoreani ad addestrarsi per la guerra dei droni

Per porre termine a questa emorragia di uomini Pyongyang ha richiamato nelle retrovie i suoi uomini per istruirli meglio nell'impiego di droni e relative tattiche. L'agenzia sudcoreana Yonhap ha scritto che inoltre il Nis sudcoreano (National Intelligence Service) ha ribadito che la Russia avrebbe fornito tecnologia relativa ai droni alla Corea del Nord in cambio del sostegno di Pyongyang. "Dal momento che esistono indicazioni secondo cui le truppe nordcoreane dispiegate in Russia stanno apprendendo tattiche e operazioni con i droni da Mosca, stiamo monitorando una possibile cooperazione sui droni tra le due parti".

“I soldati di Pyongyang non si fanno catturare vivi”

Il deputato Yu Yong-weon, esponente del Partito del potere popolare (Ppp) al governo, ha detto di aver parlato con due militari nordcoreani catturati dalle forze ucraine, tali Ri e Paek. Il primo gli ha confessato che preferirebbe andare in Corea del Sud che di essere rimpatriato in Corea del Nord. E ha confermato le notizia su nordcoreani che non si lasciano catturare vivi, lui stesso ha detto di aver visto "molte volte" suoi commilitoni suicidarsi per non cadere in mano del nemico. Quindi il deputato ha sostenuto che le autorità diplomatiche dovrebbero spingere con Kiev perché i nordcoreani catturati come prigionieri di guerra non vengano rimpatriati forzatamente.