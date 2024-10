Turisti intrappolati in una miniera d'oro in Colorado: un morto e quattro feriti

Denver, 11 ottobre 2023 - Una persona è morta e altri 12 turisti sono rimasti intrappolati in una miniera d'oro in disuso in Colorado. È il bilancio dell’incidente accaduto durante il ‘Mollie

Kathleen Gold Mine Tour’, una visita guidata che porta i visitatori 300 metri sottoterra nello Stato occidentale degli Stati Uniti.

Secondo le prime ricostruzioni della polizia locale, un gruppo di visitatori era a bordo di alcuni carrelli elevatori quando si sarebbe verificato il guasto meccanico che ha provocato la morte di una persona e il ferimento di altre quattro.

Altre 11 persone sono già state tratte in salvo dai soccorritori. La miniera non è attiva ed è

da tempo stata adibita a sito turistico