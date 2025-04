Germania, tre persone uccise. La polizia: non date passaggi agli autostoppisti

Roma, 6 aprile 2025 - In Germania è caccia all'uomo dopo il ritrovamento di tre persone morte a Weitefeld, una cittadina di circa 2.300 abitanti nella regione del Westerwald. Il triplice omicidio sarebbe avvenuto nelle prime ore del mattino in un comprensorio residenziale. "Abbiamo ricevuto una chiamata d'emergenza alle 3:45 da qualcuno che urlava", ha riferito un portavoce della polizia alla Bild. Al loro arrivo sul posto, gli agenti hanno notato "una persona che fuggiva". Le vittime sono due uomini e una donna e, a quanto si apprende, tra loro ci sono vincoli familiari. Secondo informazioni non confermate, nel delitto potrebbero essere state utilizzate armi da fuoco o da taglio.

Tutta l’area è massicciamente pattugliata e la polizia ha diffuso un appello alla popolazione a non dare passaggi agli autostoppisti, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa tedesca Dpa.

Le indagini sono ancora nelle fasi iniziali. Gli esperti stanno anche esaminando filmati delle videocamere di sicurezza nella speranza di ottenere identificazioni visive del sospetto.