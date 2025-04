Ucraina, Mosca non allenta la presa: missili e droni contro diverse regioni. Colpiti alcuni quartieri di Kiev. La Polonia fa alzare i caccia

Roma, 6 aprile 2025 - Una pace sanguinosa per l'Ucraina: la Russia continua a bombardare civili e infrastrutture nemiche, senza allentare mentre si parla di negoziati di pace. Stanotte una pioggia di droni si è abbattuta su tutto il Paese, colpendo anche alcuni quartieri della capitale Kiev, dove i missili del Cremlino hanno provocato un morto e tre feriti. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato nuovamente il suo appello alla comunità internazionale perché aumenti la pressione su Putin per un vero cessate il fuoco. "La pressione sulla Russia non è ancora sufficiente e gli attacchi quotidiani russi contro l'Ucraina lo dimostrano. C'è stato un attacco con missili balistici e droni contro Kiev, così come contro le regioni di Mykolayiv, Sumy, Kharkiv, Khmelnytskyi e Cherkasy", si legge nell'account Telegram del presidente ucraino. "Ecco come la Russia dimostra le sue vere intenzioni: continuare il terrorismo finché il mondo glielo permetterà".

Pioggia di droni e missili su Kiev

La vicepremier e ministro dell'Economia, Yulia Svyrydenko, ha accusato Mosca di attacchi "deliberati" contro "infrastrutture civili". "Kiev e molti altri luoghi sono finiti sotto il fuoco, da terra, dal cielo e dal mare".

Un attacco russo così violento che la Polonia ha fatto decollare i propri aerei militari per sicurezza, ha reso noto il Comando operativo delle forze armate polacche: "A causa dell'intensa attività dell'aviazione a lungo raggio della Federazione Russa, che sta colpendo le strutture situate, in particolare, nell'Ucraina occidentale, l'aviazione polacca e quella alleata hanno iniziato a operare nel nostro spazio aereo". "Sono state schierate coppie di caccia extra e i sistemi di difesa aerea e di ricognizione radar basati a terra sono stati messi al massimo livello di prontezza".

Ed è lutto nazionale per le vittime dell'attacco russo a Kryvyi Rih, bersagliata di continuo perché la città natale di Zelensky, e dove due giorni fa 19 civili, compresi nove minori, e 74 feriti. Sembra ormai chiaro che da quando Trump ha iniziato a parlare di pace, con una chiara predisposizione per l'amico Putin, Mosca ha riversato il suo arsenale contro l'Ucraina. Solo la scorsa settimana il Cremlino ha fatto lanciare più di 1.460 bombe guidate, 670 droni suicidi e più di 30 missili di vario tipo, ha fatto sapere Zelensky. "Questi attacchi sono la risposta del presidente russo Vladimir Putin a tutti gli sforzi diplomatici internazionali", ha poi aggiunto. "Gli Stati Uniti, tutta l'Europa, il mondo intero, vede che la Russia continua a combattere e uccidere. Pertanto, non puo' esserci alcun allentamento della pressione. Vale la pena di indirizzare tutti gli sforzi verso la garanzia della sicurezza e l'avvicinamento della pace", ha poi concluso Zelensky.

Mosca inoltre sembra adesso puntare di nuovo al sud dell'Ucraina, e per non far più correre rischi alle sue navi militari, più volte colpite e quindi spostate al sicuro dai droni marini di Kiev e dai raid del Gru, ha messo a punto un nuovo drone dotato di un sistema di intelligenza artificiale e studiato appositamente per intercettare e distruggere i droni marini nemici. Il progetto si chiama Fortuna-T, è un drone ad ala fissa con un sistema di Ai e un dispositivo di imaging termico e sarà testato questo mese.