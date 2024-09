Colonia: esplosione in un locale del centro, è stato un ordigno. Grossa operazione di polizia

Roma, 16 settembre 2024 - Un'esplosione ha colpito questa mattina il centro della città tedesca di Colonia: lo riferisce il quotidiano tedesco Bild. Secondo le forze dell'ordine locali, la polizia sta conducendo un'operazione su larga scala nel distretto in cui è avvenuta l'esplosione. La deflagrazione si è verificata all'ingresso del ristorante Hohenzollernring e alla discoteca Vanity.

Secondo WDR si tratterebbe di un ordigno, la deflagrazione avrebbe fatto cadere i pannelli del soffitto e mandando in frantumi i vetri delle finestre.

La polizia è arrivata in massa ed ha avvertito su X: "L’Hohenzollernring è chiuso tra Rudolfplatz e Friesenplatz. La zona dovrebbe essere evitata". Ci sarebbe un ferito grave, si tratterebbe di un addetto alle pulizie.

Secondo Expess, le immagini delle telecamere di sicurezza mostrano una persona che indossa una felpa con cappuccio poggiare un borsone davanti all'ingresso della discoteca e andar via. Poco dopo, l'esplosione. The Vanity ha aperto i battenti nell'ottobre 2011 e da allora è il punto di riferimento per amanti della dance provenienti da tutto il Paese per serate non particolarmente trasgressive e anzi piuttosto sofisticate. E' uno degli indirizzi più alla moda della regione e ha ospitato artisti internazionali come Timbaland, Kid Ink, Future, G-Eazy, PartyNextDoor, DJ Mustard, DJ Antoine e Mike Candys.