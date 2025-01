Cecilia Sala e la detenzione senza rispetto in Iran: “Dormo a terra su una coperta, fate presto”

Roma, 2 gennaio 2025 – L'Italia chiede "garanzie totali sulle condizioni di detenzione" di Cecilia Sala, ma intanto dall'Iran giungono notizie poco rassicuranti sulla prigionia nel carcere di Evin. Da quanto è emerso dalle chiamate fatte e riportate oggi da Repubblica e Corriere della Sera, la giornalista dorme per terra su una coperta, un'altra le serve per ripararsi dal freddo pungente. La reporter 29enne non vede nessuno dal 27 dicembre, quando ha ricevuto la visita dell'ambasciatrice Paola Amedei. E non le è stato consegnato nemmeno il pacco portatole dalla stessa ambasciatrice con beni di prima necessità, maglioni, libri e una mascherina per proteggersi gli occhi dalle luci che non vengono mai spente dentro le celle del famigerato carcere iraniano, nonostante le rassicurazioni da parte delle autorità di Teheran. Anzi, a Cecilia Sala sono stati pure confiscati gli occhiali da vista. Nelle tre telefonate che le sono state concesse (al padre, alla madre e al compagno) ha chiesto: "Fate presto".

La giornalista italiana Cecilia Sala, in una foto diffusa il 27 dicembre 2024 (Ansa)

Ieri, in una nota verbale ufficiale consegnata ieri al governo iraniano, la Farnesina ha anche chiesto la "liberazione immediata" della giornalista, arrestata lo scorso 19 dicembre nel suo hotel a Teheran con l’accusa di aver violato le leggi islamiche del Paese. Sala era entrata in Iran con visto giornalistico il 14 dicembre per alcuni servizi e sarebbe dovuta ripartire il 20.

Anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha rivolto un pensiero alla reporter nel suo discorso di fine anno. ''Interpreto, in queste ore, l'angoscia di tutti per la detenzione di Cecilia Sala. Le siamo vicini in attesa di rivederla al più presto in Italia'', ha detto il Capo dello Stato ricordando poi il "valore della libera informazione" e i "tanti giornalisti" che "rischiano la vita per documentare quel che accade" e "spesso pagano a caro prezzo il servizio che rendono alla comunità".