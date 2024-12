Cecilia Sala arrestata per aver violato le leggi islamiche: la versione dell’Iran

Roma, 30 dicembre 2024 – Cecilia Sala è stata arrestata perché ha violato le leggi dell’Iran. Questa la motivazione fornita da Teheran, secondo quanto scrivono i media locali. La conferma ufficiale dell’arresto arriva dodici giorni dopo che la giornalista italiana è stata prelevata dal suo hotel e portata nella prigione di Evin.

Ieri il dipartimento di Stato americano aveva parlato di un "arresto senza giusta causa". "Il regime iraniano continua a detenere ingiustamente i cittadini di molti altri Paesi, spesso per utilizzarli come leva politica", ha detto Washington sollecitando una liberazione della reporter. L’ipotesi più accreditata è si tratti di una ritorsione per l’arresto di Mohammad Abedini, bloccato all’aeroporto di Malpensa su ordine della giustizia statunitense perché sospettato di terrorismo.

La giornalista Cecilia Sala, 29 anni (ImagoE)

Il comunicato ufficiale

"Cecilia Sala, cittadina italiana, si è recata in Iran il 13 dicembre 2024 con un visto da giornalista ed è stata arrestata il 19 dicembre 2024 per violazione della legge della Repubblica islamica dell'Iran – riporta l'agenzia di stampa ufficiale Irna, citando una dichiarazione del ministero della Cultura dell'orientamento islamico –. Il suo caso è sotto inchiesta. L'arresto è stato eseguito secondo la normativa vigente e l'ambasciata italiana è stata informata. Le è stato garantito l'accesso consolare ed il contatto telefonico con la famiglia".