I genitori di Cecilia Sala chiedono il silenzio stampa. “Fase molto delicata”

Roma, 3 gennaio 2025 - I genitori di Cecilia Sala chiedono il silenzio stampa sulla vicenda della figlia, arrestata lo scorso 19 dicembre in Iran. "La fase a cui siamo arrivati – si legge nel messaggio – è molto delicata e la sensazione è che il grande dibattito mediatico su ciò che si può o si dovrebbe fare rischi di allungare i tempi e di rendere più complicata e lontana una soluzione. Per questo abbiamo deciso di astenerci da commenti e dichiarazioni e ci appelliamo agli organi di informazione chiedendo il silenzio stampa. Saremo grati per il senso di responsabilità che ognuno vorrà mostrare nell'evitare di divulgare notizie sensibili e delicate".

Renato Sala ed Elisabetta Vernoni ricordano che “per provare a riportarla a casa il nostro governo si è mobilitato al massimo e ora sono necessari oltre agli sforzi delle autorità italiane anche riservatezza e discrezione. In questi giorni abbiamo sentito l'affetto, l'attenzione e la solidarietà delle italiane e degli italiani e del mondo dell'informazione e siamo molto grati per tutto quello che si sta facendo”. ieri la mamma della giornalista era stata ricevuta a Palazzo Chigi dalla premier Giorgia Meloni.

Cecilia Sala e la madre Elisabetta Vernoni (Foto Ansa)

In seguito alla richiesta della famiglia, il Partito Radicale ha annullato la manifestazione che aveva indetto per lunedì 6 gennaio davanti all'ambasciata iraniana per la chiedere la liberazione della reporte.

Intanto, da quanto si apprende, l'ambasciatrice italiana a Teheran Paola Amadei è stata ricevuta oggi dal ministero degli Esteri iraniano in merito al caso della giornalista. E, sempre oggi,c'è stato l’incontro tra l'ingegnere Mohammad Abedini Najafabadi, arrestato il 16 dicembre a Malpensa su mandato degli Usa, e il suo avvocato Alfredo De Francesco. "Pregherò per Cecilia Sala e per me", ha detto Abedini al suo legale dopo aver chiesto chi fosse la persona che viene sempre accostata a lui nei servizi in tv. L’avvocato ha presentato una nuova istanza perché gli siano concessi i domiciliari. Su questa si pronuncerà un collegio della Corte d'Appello ad hoc e che non contempla il giudice che ha convalidato l'arresto.