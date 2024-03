Camilla ha bisogno di una vacanza. La regina da mesi presenzia a tutti gli impegni ufficiali ed è “esausta”

Roma, 3 marzo 2024 - Camilla ha bisogno di riposo, la regina nelle ultime settimane si è sobbarcata tutti gli impegni ufficiali del re da sola, mostrando ai sudditi di che pasta è fatta davanti alla convalescenza di re Carlo III, in cura per un tumore. Certo che nell'ultimo periodo i Windsor non hanno brillato in fortuna: dall'operazione alla prostata di Carlo, alla rilvelazione del cancro, dall'operazione chirurgica della nuora Kate al melanoma di Sarah Ferguson, ex moglie del principe Andrea e duchessa di York, fino a concludersi con il sospetto suicidio di Thomas Kingston, marito della cugina di Carlo III.

La regina Camilla

Insomma se le fonti di Buckingham Palace la descrivono come "esausta" i motivi sono sotto gli occhi di tutti. E ora, a 76 anni, dopo aver partecipato di persona in veste di capo della famiglia a ben 13 appuntamenti ufficiali, e dopo aver rappresentato a gennaio la Royal Family britannica al funerale di Re Costantino di Grecia, padrino di Carlo (Dove William, il primo erede al trono, aveva dato buca per non precisati "motivi personali") Camilla ha davanti a sé un periodo sgombro di impegni, almeno fino all'11marzo il Commonwealth Day, e protrebbe approfittarne per una vacanza.

Secondo il Sunday Times è lo stesso sovrano ad insistere perché Camilla si prenda qualche giorno di riposo lontano da corte. Anche perché alla sua età anche la sua salute potrebbe risentirne. Fonti di palazzo sottolineano come Camilla sia pronta a sacrificarsi per la corona, sentimento ancora più forte visto che è "incoraggiata dalla reazione del pubblico". "Sebbene non si aspettasse di trovarsi nella posizione di guidare la famiglia, la Regina è assolutamente pronta a fare qualunque cosa sia necessario fare per l'istituzione" che rappresenta spiega l'articolo del domenicale del giornale britannico.