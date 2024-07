Brasile, giudice obbliga il comune a restituire il cane a un senzatetto: “Sono una famiglia multispecie”

Rio de Janeiro, 22 luglio 2024 - Con l'incredibile concento di "famiglia multispecie" un giudice brasiliano ha ordinato la restituzione del cane a un senzatetto a cui era stato sottratto dalle autorità per darlo in adozione.

Rock e Carlos

La storia a lieto fine era iniziata a maggio quando Rock, il fedele amico a quattro zampe di Carlos Merlini Neto, un senza fissa dimora di 46 anni, era stato investito da un'auto nelle strade di Curiba, dove il suo padrone viveva da una decina d'anni.

Investito da un’auto

Il cane, di soli sette mesi, sopravvisse nonostante qualche frattura alle costole, grazie all'intervento della sua compagna che lo portò però in un rifugio gestito dal Comune dove fu curato. Passarono i giorni e Merlini Nieto non sapeva più nulla del suo fedele compagno, e visto che non aveva una residenza fissa anche il rifugio smise di cercarlo per dargli informazioni sul suo cane.

Sulla lista delle adozioni? Carlos si rivolse a un giudice

Un giorno scoprì dal Centro per la difesa degli animali che Rock era stato messo sulla lista delle adozioni e che a breve sarebbe stato adottato perché c'erano già delle richieste. Il 46enne non ne volle sapere e decise di chiedere aiuto a un giudice, il Difensore pubblico dello Stato di Paraná, che accolse il suo appello. Rock e Carlos alla fine hanno potuto riabbracciarsi grazie alla sentenza del 15/o Tribunale speciale del Tesoro pubblico di Curitiba, che ha obbligato il Comune a localizzare il cucciolo e a riconsegnarglielo.