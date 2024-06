Cosa c’è nella bozza del G7 in Puglia. Si apre il caso sui diritti Lgbt

Brindisi, 14 giugno 2024 – Filtrano alcune indiscrezioni sulla bozza del 50esimo vertice del G7, che si sta svolgendo in Puglia, nel comune di Fasano, in provincia di Brindisi. A diffonderle l’agenzia statunitense Bloomberg che riporta i punti che sarebbero presenti nella bozza. E si apre subito un caso sui diritti Lgbt.

Sommario

VATICAN-RELIGION-POPE-G7-SUMMIT

Nella bozza del G7 riportata da Bloomberg vengono proposte eventuali sanzioni “per colpire le imprese e le banche, anche in Cina, che stanno aiutando la Russia ad aggirare le limitazioni sui beni e le tecnologie usate nella produzione di armi”. I sette leader hanno lanciato un appello diretto nei confronti del governo di Pechino per convincerlo a fermare il sostegno a Mosca. Nella dichiarazione si sottolinea poi che le politiche commerciali cinesi “stanno portando a distorsioni del mercato e a una sovra capacità nei tassi di crescita, minando i nostri lavoratori, industrie, resilienza e sicurezza economica”. Inoltre, secondo quanto riporta l’agenzia francese Afp, i sette leader si oppongono “al pericoloso uso della guardia costiera e della milizia marittima da parte della Cina nel Mar Cinese Meridionale e alla sua ripetuta ostruzione della libertà di

navigazione in alto mare dei Paesi”.

Il vertice avrebbe decretato anche il sostegno incondizionato nei confronti dell’Ucraina “per tutto il tempo necessario”. Inoltre, il G7 “adotterà misure, comprese sanzioni” e altre misure innovative, “per combattere l'uso da parte della Russia di pratiche ingannevoli di navigazione alternativa per aggirare le nostre sanzioni tramite le sue flotta ombra” per il commercio del petrolio.

I Grandi si impegnano inoltre a fare di più per ostacolare “lo sviluppo di futuri progetti energetici e interrompere l'accesso a beni e servizi su cui si basano tali progetti”, e continueranno a ridurre le entrate della Russia dai metalli.

Secondo Bloomberg, il riferimento alla protezione “dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale” della comunità Lgbt – presente nel comunicato finale del G7 di Hiroshima – sarebbe sparito nella bozza che ha visionato l’agenzia americana. Ma fonti della Presidenza italiana smentiscono “totalmente” questa ricostruzione definita “infondata”. Quindi è l’Ansa a riferire di aver visionato il comunicato finale del vertice, dove i leader esprimono “forte preoccupazione per la riduzione dei diritti delle donne, delle ragazze e delle persone LGBTQIA+ in tutto il mondo, in particolare in tempi di crisi”. Si legge ancora nel testo: “Condanniamo fermamente tutte le violazioni e gli abusi dei loro diritti umani e delle libertà fondamentali”. Il G7 riafferma “l'impegno per l'uguaglianza di genere”.