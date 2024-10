Biden tiene la Nato fuori dal conflitto. Allarme degli 007 di Seul: "Nordcoreani in Ucraina"

Joe Biden (foto), Emmanuel Macron, Olaf Scholz e Keir Starmer hanno affermato ieri la loro "determinazione" nel sostenere l’Ucraina nella sua guerra contro l’aggressore russo, affinché ottenga una "pace giusta e duratura". È quanto si legge nella dichiarazione comune diffusa dopo il vertice a quattro di Berlino. I leader americano, francese, tedesco e britannico si impegnano a "continuare a sostenere l’Ucraina nei suoi sforzi per garantire una pace giusta e duratura, fondata sul diritto internazionale, compresa la Carta delle Nazioni Unite, nonché sul rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale". Il rinnovato impegno a fianco di Kiev arriva proprio nelle stesse ore in cui un rapporto degli 007 di Seul rivela come il leader nordcoreano Kim Jong-un "ha deciso di inviare quattro brigate per un totale di 12.000 soldati a sostegno di Mosca".

A Berlino si è discusso anche di Medio Oriente. Gli Stati Uniti, la Germania, il Regno Unito e la Francia hanno chiesto la fine "immediata" della guerra di Gaza. Dopo la morte di Yahya Sinwar, capo del movimento islamista palestinese, Hamas,

i leader degli Stati Uniti, della Germania, del Regno Unito e della Francia spingono per porre termine al conflitto in corso fra i miliziani e Israele. Anche nell’ottica di garantire che "l’aiuto umanitario arrivi ai civili della Striscia di Gaza".