Germania, allarme nella base militare: il sospetto dell’acqua avvelenata da un sabotatore

Berlino, 14 agosto 2024 – Due sospetti sabotaggi ad altrettante basi militari in Germania: il caso occupa le aperture dei siti tedeschi. Ecco che cosa è successo.

La base di Colonia Wahn è stata isolata per ore questa mattina dopo che stanotte uno sconosciuto è stato avvistato vicino alla recinzione, dove poi è stata scoperta una falla. L’uomo è stato visto poi darsi alla fuga. I media tedeschi parlano di “anomalie” all’impianto idrico, che potrebbe essere stato manomesso. Secondo quanto riporta Der Spiegel, ai soldati e ai civili nella base della Bundeswehr (l’esercito tedesco), è stato consigliato di non bere l'acqua del rubinetto, perché potrebbe essere avvelenata. Sempre secondo Spiegel ci sono state “diverse segnalazioni di problemi gastrointestinali”.

Nella caserma, che si trova vicino all’aeroporto di Colonia-Bonn, lavorano 4.300 soldati e 1.200 civili. Qui hanno sede anche le operazioni aeronautiche del Ministero federale della difesa. Fra le altre cose la struttura ospita velivoli a disposizione del cancelliere Olaf Scholz e dai suoi ministri per i viaggi di governo, oltre che parti dell’unità multinazionale di trasporto di navi cisterna multiruolo della NATO. Ma è anche punto di riferimento per il supporto militare all’Ucraina: è qui che i soldati ucraini partono quando tornano a casa dopo l’addestramento in Germania.

L’allerta è scattata anche nella base Nato di Geilenkirchen, nel Land del Nordreno-Vestfalia, a poco più di un’ora di macchina da Wahn. Ieri sera intorno alle 21 una persona non meglio identificata ha tentato di introdursi nella struttura, alla luce di quanto successo a Colonia è stata avviata un’indagine delle acque. Per ora i controlli sui pozzi d’acqua, che si trovano in un’aerea off limits, hanno escluso “anomalie”. L’allarme è dunque rientrato in attesa che polizia e il servizio di controspionaggio chiariscano quanto successo a Colonia.

A Colonia il comando territoriale della Bundeswehr prende la questione “estremamente sul serio – ha rivelato il tenente colonnello Ulrich Fonrobert secondo quanto riportato da Bild –. Le autorità di sicurezza responsabili, con le quali il comando territoriale della Bundeswehr è in stretto contatto, stanno attualmente indagando sul posto”.