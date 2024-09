Sventato attacco terroristico a Linz: uomo si scaglia contro agente con un machete. “Urlava Allah Akbar”

Roma, 6 settembre 2024 – A Linz sul Reno, nel Land tedesco della Renania Palatinato, un uomo di 29 anni ha minacciato di morte un poliziotto con un machete. Il giovane, di origine albanese, è stato fermato e si trova in custodia. Nessuna gente è è rimasto ferito.

Secondo quanto riferito dalla procura generale di Coblenza, si è trattato anche in questo caso di un attacco di matrice islamica: l'aggressore avrebbe urlato 'Allah Akbar' mentre si avventava contro il poliziotto.

Il tentato attacco si è compiuto alle 2:40 di questa mattina proprio fuori dalla dalla stazione di polizia di Linz. Gli agenti hanno bloccato la porta d'ingresso davanti alla quale si trovava l’attentatore e il cortile interno, affinché l'uomo non potesse scappare. Le forze speciali hanno arrestato il sospettato dopo averlo temporaneamente immobilizzato con una scossa elettrica da una pistola Taser.

Secondo il sito del giornale tedesco Frankfurter Allgemeine Zeitung, l'autore non era noto alle autorità. Durante una perquisizione del suo appartamento, sempre secondo la testata, è stata trovata una bandiera dell'organizzazione terroristica dello Stato Islamico sul muro. Viste le indicazioni di un movente islamico radicale, il Centro statale della Renania-Palatinato per la lotta al terrorismo e all'estremismo della Procura generale di Coblenza ha preso in carico l'indagine.

Solo ieri a Monaco un 18enne austriaco di origini bosniache aveva esploso dei colpi contro alcuni agenti con un fucile a baionetta nei pressi del consolato generale israeliano. Il giovane è stato neutralizzato e ucciso dalla polizia.