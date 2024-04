Nuovo attacco a Sydney: uomo accoltella vescovo e fedeli durante la messa

Sydney, 15 aprile 2024 – Dopo la tragedia di sabato scorso, un altro attacco nella zona Wakeley di Sydney: il vescovo Mar Mari Emmanuel e almeno 4 fedeli sarebbero stati accoltellati durante un sermone alla The Good Shepherd Church, alle ore 19 locali circa (le 11 in Italia). L’aggressore è stato arrestato e starebbe collaborando con le autorità.

Un video che riprende l’aggressione a Emmanuel sta circolando sui social. Un uomo è visto avvicinarsi al vescovo. Qualche secondo dopo, l’attacco: il prelato sarebbe stato colpito nella zona tra il volto e il collo, prima di accasciarsi a terra. I presenti cominciano a gridare e si precipitano sull’altare per fermare l’aggressione ed aiutare Emmanuel.

I paramedici sarebbero arrivati sul posto verso le 19.15, registrando la presenza di almeno cinque feriti non gravi. Un portavoce del Liverpool Hospital ha dichiarato che un uomo sulla cinquantina è stato ricoverato con diverse ferite da taglio. Un 30enne avrebbe subito “molteplici lacerazioni”, un uomo sulla ventina presenterebbe un taglio alla mano e un 60enne sarebbe stato ferito al braccio.

In un breve comunicato, la polizia di Sydney ha sottolineato che i feriti “non sono in pericolo di vita”. Gli agenti hanno esortato i cittadini ad “evitare la zona”.

Il vescovo Emmanuel – che vanta un grande seguito sui socal – è noto in Australia per le sue posizioni no-vax e per aver definito il lockdown di Sydney come “schiavitù di massa”. “Siamo umani? Ci stanno trattando come animali”, aveva detto durante un sermone nel 2021.

Notizia in aggiornamento