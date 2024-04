Sydney, attacco in centro commerciale: accoltellamenti e spari. Almeno 6 morti, ferito un neonato

Sydney, 13 aprile 2024 – Terrore in Australia. La polizia ha aperto il fuoco nel centro commerciale Westfield Bondi Junction a Sydney dove un uomo avrebbe accoltellato diverse persone, tra cui anche un neonato di 9 mesi. Lo riporta il Sydney Morning Herald che parla di almeno “6 vittime” e “molti in condizioni critiche”. Il neonato è in ospedale, vivo. Gli agenti hanno sparato al killer, che è deceduto. Secondo la tv australiana Abc c’è l’ipotesi che vi possa essere un secondo aggressore, ma al momento non c’è nessuna conferma.

In Australia è sabato pomeriggio: il tempio dello shopping Westfield Bondi Junction, che si trova in una zona centrale della città, è affollato, quando improvvisamente si scatena il panico. Qualcuno urla: “C’è un uomo che accoltella delle persone”. Tutti si danno alla fuga per cercare di raggiungere le uscite della struttura. Poco dopo si sentono colpi di pistola.

Immagini di un uomo con un grosso coltello

Le riprese delle telecamere di sicurezza trasmesse dai media locali mostrano un uomo che corre per il centro commerciale con un grosso coltello e persone stese sul pavimento, morte o ferite. Le immagini che circolano sul web immortalano decine di veicoli della polizia e numerose ambulanze all’esterno: si sentono sirene e il suono degli elicotteri che pattugliano la zona.

Video: un giovane tenta di fermare l’accoltellatore

In un video amatoriale postato sul web si vedrebbe un giovane che tenta di affrontare l’accoltellatore sulle scale mobili.

Dove si trova il centro commerciale

Notizia in aggiornamento