Allarme Usa. La Russia sviluppa armi nucleari spaziali anti satellite da mettere in orbita

Roma, 15 febbraio 2024 – Gli Usa hanno riferito al Congresso e ai loro alleati in Europa nuove informazioni di intelligence su capacità nucleari russe che potrebbero rappresentare una seria minaccia internazionale, anche se non urgente perché ancora in fase di sviluppo e non dispiegate. Lo scrive il New York Times. Secondo un attuale e un ex funzionario statunitense le nuove informazioni sono collegate ai tentativi di Mosca di sviluppare un'arma nucleare antisatellite nello spazio.

La nuova arma nucleare Russa sarebbe in grado di eludere i satelliti

La minaccia russa alla sicurezza nazionale degli Stati Uniti, ragione per cui sono stati convocati per domani i leader repubblicani di Camera e Senato e i responsabili delle commissioni di intelligence, sarebbe legata all'intenzione di Mosca di mettere in orbita un'arma nucleare. Lo hanno detto ad Abc News due fonti al corrente della riunione a Capitol Hill, secondo cui Mosca potrebbe volerla usare contro i satelliti.