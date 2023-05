Ari Boulogne trovato morto a Parigi: è giallo. Diceva di essere il figlio illegittimo di Alain Delon

Parigi, 20 maggio 2023 – È mistero a Parigi sulla morte di Christian Aaron Boulogne. Noto anche come Ari Boulogne, 60 anni, è stato ritrovato privo di vita nel suo appartamento della Ville Lumière. Fotografo, attore e scrittore francese, l’uomo era conosciuto per aver sostenuto di essere il figlio illegittimo del famoso attore Alain Delon, 87 anni.

Misteriose le circostanze del decesso, in rue de Cambronne, nella XV circoscrizione della città. Per far luce sull’accaduto la procura parigina ha aperto un’inchiesta. Le indagini ruotano attorno a una persona in particolare, quella che viene definita la “compagna” di Boulogne, che non avrebbe prestato soccorso al 60enne paralizzato su un lato del corpo.

Le origini paterne del fotografo non sono mai state chiarite del tutto. Malgrado una notevole somiglianza fisica con Boulogne, Delon aveva sempre smentito di avere un figlio illegittimo. Per questo motivo, negli ultimi anni il fotografo aveva fatto una richiesta di accertamento di paternità alla giustizia francese nei confronti dell’attore.

Di Ari Boulogne si sa con certezza che era nato a Parigi nel 1962 dalla rockstar tedesca Christa Päffgen, nota al pubblico con lo pseudonimo Nico. Conosciuta anche con il soprannome ‘Sacerdotessa delle Tenebre’ per l’atmosfera gotica dei suoi brani, la cantante, attrice e modella è considerata la progenitrice del gothic rock.

Entrata nell'éntourage di Andy Warhol a New York e divenuta rockstar, prima con i Velvet Underground con Lou Reed e poi come solista, la donna morì in un incidente di bicicletta a Ibiza nel 1988. Ari aveva ereditato il cognome della nonna, Edith Boulogne, che lo crebbe.