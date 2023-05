G7 a Hiroshima, la diretta: “Russia ritiri subito le truppe dall’Ucraina”

12:26 G7, leader visitano il santuario Visita al santuario di Itsukushima sull'isola di Miyajima per i leader del G7, in una pausa dei lavori del summit dopo la sessione sull'Ucraina. Durante il tragitto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è intrattenuta con il presidente Usa Joe Biden e la presidente della commissione Ue Ursula von der Leyen: i tre a capo del gruppo, con Biden al centro, hanno chiacchierato per qualche minuto. Dopo la visita sempre sull'isola di Miyajima si terrà la cena di lavoro tra i leader in cui si discuterà di politica estera e sicurezza con l'attenzione puntata sull'Indopacifico e sulla non proliferazione e il disarmo nucleare.

12:28 Zelensky vede Modi Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontrerà il primo ministro indiano Narendra Modi a Hiroshima. Lo riporta il canale di notizie di Nuova Delhi Wion. Si tratterebbe del primo incontro tra i due leader all'inizio della guerra lanciata dalla Russia in Ucraina il 24 febbraio dello scorso anno.

12:36 G7: “Russia ritiri subito le truppe dall’Ucraina” Il G7 esorta la Russia a porre fine “alla sua aggressione in corso e a ritirare immediatamente, completamente e incondizionatamente le sue truppe e il suo equipaggiamento militare dall'intero territorio dell'Ucraina”. L'aggressione della Russia contro l'Ucraina, si legge in una nota dei leader del Sette Grandi riuniti a Hiroshima, “costituisce una violazione del diritto internazionale, in particolare della Carta dell'Onu”. Mentre, “una pace giusta non può essere realizzata senza il ritiro completo e incondizionato di truppe e attrezzature militari russe”. Condanna, inoltre, “per la retorica nucleare irresponsabile della Russia”.

12:39 I leader del G7: “Ci impegniamo per mitigare l'impatto delle azioni illegali della Russia sul resto del mondo” Una dichiarazione congiunta dei leader del G7 in vista dell'imminente vertice ‘allargato’ all'Ucraina, che verrà rappresentata in Giappone dallo stesso presidente Zelensky, è stata diffusa alla stampa. “Noi, leader del G7, abbiamo ribadito il nostro impegno a schierarci insieme contro la guerra di aggressione illegale, ingiustificabile e non provocata della Russia contro l'Ucraina. Condanniamo con la massima fermezza la palese violazione della Carta delle Nazioni Unite da parte della Russia e l'impatto della guerra della Russia sul resto del mondo. Quindici mesi di aggressione della Russia sono costati migliaia di vite, hanno inflitto immense sofferenze al popolo ucraino e messo in pericolo l'accesso al cibo e all'energia per molte delle persone più vulnerabili del mondo. Esprimiamo la nostra piena solidarietà e le nostre condoglianze al popolo ucraino per la sua perdita e sofferenza. Salutiamo il popolo ucraino per la sua coraggiosa resistenza. Il nostro sostegno all'Ucraina non vacillerà. Non ci stancheremo nel nostro impegno per mitigare l'impatto delle azioni illegali della Russia sul resto del mondo”

12:44 Guerra: I Russi rafforzano le posizioni difensive intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia Nelle ultime settimane, le forze militari russe hanno rafforzato le posizioni difensive dentro e intorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia in vista di una controffensiva ucraina nella regione. Secondo quanto riferito, nuove trincee sono state scavate intorno alla città e sono state deposte altre mine. Telecamere di sorveglianza dell'impianto puntano a nord, verso il territorio controllato dall'Ucraina. I russi hanno allestito postazioni di tiro in cima ad alcuni degli edifici della centrale da diversi mesi, e sono state erette reti come possibile deterrente per i droni.

12:48 Patrushev: “Una nube radioattiva si dirige verso l’Europa” Si sta dirigendo verso l'Europa una "nube radioattiva" provocata dalla "distruzione" delle munizioni con uranio impoverito fornite dall'Occidente all'Ucraina. Lo ha sottolineato il segretario del Consiglio di sicurezza russo, Nikolai Patrushev, durante una riunione a Syktyvkar. Nel suo intervento Patrushev ha richiamato l'attenzione sul fatto che la presunta nube radioattiva sia diretta verso l'Europa occidentale. "E un aumento delle radiazioni è già stato registrato in Polonia", ha assicurato Patrushev.

12:56 L’arrivo di Zelensky a Gedda, sede del vertice della Lega araba "Inizio la mia prima visita in assoluto nel Regno dell'Arabia Saudita per rafforzare le relazioni bilaterali e i legami dell'Ucraina con il mondo arabo". Lo ha scritto il presidente ucraino Zelensky al suo arrivo a Gedda, dove partecipa al vertice della Lega araba, sottolineando che i temi saranno quelli dei "prigionieri politici in Crimea e nei territori temporaneamente occupati, il ritorno del nostro popolo, la formula della pace, la cooperazione energetica". "L'Arabia Saudita - afferma - svolge un ruolo significativo e siamo pronti a portare la nostra collaborazione a un nuovo livello". Durante la sua partecipazione oggi al summit della Lega Araba, Zelensky solleverà la questione della "protezione della comunità islamica in Ucraina", con un particolare riferimento alla Crimea. Lo ha detto lo stesso presidente ucraino in un messaggio su Telegram, precisando che "Mustafa Dzhemilev, il leader del popolo tataro della Crimea, è con noi". Aggiungendo che "La Crimea è stata la prima a soffrire per l'occupazione russa e la maggior parte di quelli che sono repressi nella Crimea occupata sono musulmani".