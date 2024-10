Elezioni americane, le mosse di Kamala Harris per fermare Trump

Washington D.C. (Usa), 14 ottobre 2024 – La campagna elettorale statunitense prosegue intensamente, a poche settimane di distanza dal 5 novembre 2024 nel quale i cittadini americani voteranno il successore di Joe Biden alla Casa Bianca. In una fase particolarmente decisiva per la corsa al potere, i candidati Kamala Harris e Donald Trump sono alla ricerca delle preferenze negli stati in bilico con l’intento di guadagnare punti percentuali che possono rivelarsi importantissimi. Ma il risultato delle consultazioni si giocherà anche su voto delle minoranze: Harris, per il quale i sondaggi stanno mostrando risultati inferiori alle aspettative, ha lanciato iniziative per l’elettorato maschile nero mentre Trump sta inaspettatamente ricevendo l’appoggio di una buona percentuale di cittadini di origine latina, come riportato da un sondaggio effettuato dal New York Times. Una campagna elettorale, quindi, più equilibrata del previsto e nel quale gli stessi candidati devono affrontare problematiche e questioni particolarmente spinose, tra cui il disastro ambientale causato dal passaggio dell’uragano Milton in Florida.