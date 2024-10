Elezioni Usa 2024, gli astronauti potranno votare dallo spazio: ecco come

Il tempo è agli sgoccioli: gli Stati Uniti attendono con trepidazione il 5 novembre 2024, giornata in cui si voterà per stabilire chi tra Donald Trump e Kamala Harris diventerà il nuovo presidente statunitense. Una corsa elettorale che sta tenendo con il fiato sospeso mezzo mondo e che ha visto come non mai interventi ed endorsement di vip, atleti e attori. I messaggi, a prescindere dalle preferenze tra repubblicani e dem, vertono principalmente su un fattore: l’importanza di esercitare il proprio diritto (e dovere) di voto.

Il governo centrale degli States ha ormai rodato un sistema di voto che viaggia sul doppio binario della scheda elettorale cartacea e quella elettronica per mettere proprio tutti nelle condizioni di votare. Anche chi vive in piccoli centri abitati in angoli remoti del Paese o addirittura...nello spazio. Sì, perché negli Usa anche gli astronauti in missione possono esprimere il loro voto senza bisogno di tornare sulla Terra. Con buona pace dei fuori sede italiani che non possono votare al di fuori del loro comune di residenza...(anche se alle ultime Europee qualche passo in avanti si è visto).

Come votavano e come votano gli astronauti

Dare la possibilità di votare agli astronauti della NASA è da sempre un tema caldo negli States. Per questa tornata elettorale tutti i cosmonauti in missione il 5 di novembre potranno esprimere il loro voto direttamente dallo spazio grazie a una procedura istituita già nel 1997. Questo metodo di voto nacque per garantire anche a chi era a bordo della Stazione Spaziale Internazionale (ISS), di esercitare il proprio diritto. Come spiegato recentemente proprio dalla National Aeronautics and Space Administration, l’iter inizia con la richiesta di una scheda elettorale speciale prima della missione. Una volta nello spazio, l'astronauta riceve un link criptato a una scheda elettronica inviata dal personale di supporto elettorale locale. Dopo averla compilata, la scheda torna a terra tramite il sistema di trasmissione dati della NASA, e viene inviata al seggio elettorale del distretto di residenza dell’astronauta. Questo sistema avanzato di voto rappresenta un forte impegno per garantire i diritti democratici anche in condizioni estreme.