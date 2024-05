Erg (in foto l’ad Paolo Merli) chiude il primo trimestre con "risultati in lieve aumento rispetto al 2023" e un utile stabile a 78 milioni. I ricavi adjusted sono pari a 218 milioni (213 milioni l’anno precedente) e il margine oprativo lordo adjusted si attesta a 165 milioni in linea rispetto al 2023.