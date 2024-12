UniCredit Foundation per i giovani. Premi, borse di studio e di ricerca

di Marina Santin

Supportare l’istruzione dei giovani europei è la mission di UniCredit Foundation. L’impegno si concretizza nel supporto alla ricerca nei campi dell’economia, della finanza e dell’istruzione offrendo ai giovani pari opportunità educative e sostenendoli nel loro percorso di crescita personale e di sviluppo professionale. Un obiettivo concreto che vede fondersi l’impegno di lunga data del Gruppo nel contribuire al sostegno degli studenti universitari europei nei Paesi in cui opera - attraverso borse di studio e di ricerca, premi, programmi di dottorato, master e summer schools - a un’anima focalizzata sul finanziare studi, progetti e ricerche in ambito educativo offrendo soluzioni per affrontare le sfide del mondo dell’istruzione.

L’impegno della Fondazione comprende anche il finanziamento top‑up fellowship per rendere più competitive le università europee, aiutare gli economisti a rientrare in Europa e supportare l’organizzazione di workshop e conferenze che rafforzano la cooperazione e lo sviluppo di iniziative con atenei e centri di ricerca, consolidando al tempo stesso il network degli Alumni. Nel 2024, UniCredit Foundation ha investito € 8.6 milioni a sostegno della formazione dei giovani talenti e dell’eccellenza accademica, di cui 2,7 milioni in borse di studio (ben 91) e un milione in borse di ricerca (21 in totale).

Cuore pulsante della mission della fondazione, l’Educational Research Lab, un polo dinamico in cui confluiscono il supporto alla ricerca del Gruppo e le competenze del suo network accademico di partner con l’obiettivo di creare uno spazio innovativo dove, attraverso partnership accademiche e borse di ricerca (nel 2024 sono stati investiti €4,9 milioni), nascano studi, approfondimenti e soluzioni a contrasto della povertà educativa. Inoltre, nei giorni scorsi, UniCredit Foundation ha lanciato una nuova tranche di borse di studio e opportunità per la ricerca con un investimento di €1,4 milioni. Questo nuovo step comprende tre concorsi e due collaborazioni accademiche, incluse 37 borse di studio e di ricerca basate sul merito, oltre a tre progetti di ricerca specifici focalizzati su temi educativi.

Queste opportunità – riservate a neolaureati e ricercatori di tutta Europa – si pongono il duplice obiettivo di sostenere gli studenti che si specializzano al l’estero presso prestigiose università e promuovere il ’brain gain’, consentendo loro di contribuire alla crescita economica sostenibile dei paesi in cui opera UniCredit. Come borse di studio e opportunità per la ricerca sono stati lanciati: Multidisciplinary Education Research Grant, per un progetto di ricerca multidisciplinare volto a migliorare l’istruzione nelle regioni centrali per UniCredit; Education Research Grant, che finanzierà due progetti di ricerca economica volti a migliorare i risultati scolastici; Marco Fanno PhD Research, due borse di ricerca a favore dei principali dipartimenti universitari italiani in economia o finanza; Best Paper Award on Gender Economics, che premia i due migliori lavori di ricerca focalizzati su economia e educazione di genere realizzati da giovani economisti e ricercatori delle regioni principali di UniCredit.

Grazie alle esclusive collaborazioni accademiche della Fondazione, invece, sono stati presentati: il 15° Master Scholarship Program che offre otto borse di studio di un anno in economia o finanza presso le migliori università europee, come la Bocconi University, London School of Economics e Oxford University; US PhD Giovannini Scholarship, cinque borse di studio di due anni presso prestigiose università degli Stati Uniti. Infine, nell’ambito delle iniziative dedicate ai dipendenti UniCredit, sono state lanciate 20 Summer School Scholarships borse di studio per frequentare corsi estivi in economia, finanza, banche, ingegneria gestionale, scienze politiche, diritto e settori correlati presso istituzioni prestigiose, come La Barcelona School of Economics e la London School of Economics and Political Science. Questo nuovo investimento di UniCredit Foundation, ultimo atto della sua strategia 2024, ribadisce ulteriormente quanto ritenga fondamentale supportare le nuove generazioni. Ad oggi infatti, ha avuto un impatto positivo su oltre 10.000 giovani in tutto il continente, fornendo soluzioni efficaci alle sfide educative e sociali di oggi.