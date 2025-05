Piazza Affari in rialzo: Iveco, Stm e Stellantis guidano l'ottimismo sui dazi Usa-Cina

Piazza Affari è partita in gran spolvero al pari delle altre Borse europee per l'ottimismo sui dazi fra Usa e Cina e sulla guerra in Ucraina. Corre Iveco (+5,7%) sempre sulla scia del piano, seguito da Stm (+5,47%) e Stellantis (+4,88%). Fuori dal podio in luce Unicredit (+4,24%) dopo i conti sopra le attese la fiducia di poter aumentare la guidance 2025. La banca non ha ancora deciso sull'offerta per Banco Bpm (+2,94%). Sul fronte opposto scivola Leonardo (-3,4%).