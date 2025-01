UniCredit e Ferrari: una partnership che unisce passione e innovazione

Milano, 16 gennaio 2025 – UniCredit ha presentato ufficialmente oggi la sua nuova partnership con Ferrari, un'iniziativa che segna un importante passo avanti per entrambe le aziende italiane. Durante una conferenza stampa tenutasi a Milano, Andrea Orcel, CEO di UniCredit, e Benedetto Vigna, CEO di Ferrari, hanno svelato i dettagli di questa collaborazione pluriennale, caratterizzata dal motto “Legati nella passione. Uniti nell’eccellenza” (“Bound by Passion. United in Excellence”).

Questa alleanza non è solo un incontro tra due marchi iconici, ma rappresenta un impegno condiviso verso l'innovazione e la creazione di esperienze uniche per i clienti di UniCredit e i tifosi della Scuderia Ferrari. Per celebrare la partnership le due aziende stanno organizzando un evento congiunto che si terrà a marzo 2025 a Milano, che costituirà una perfetta ed emozionante piattaforma di lancio per la partnership, di cui potranno giovarsi la città e la comunità di appassionati di automobilismo.

Innovazione e sostenibilità

La partnership si inserisce in un contesto più ampio in cui entrambe le aziende si impegnano a promuovere la sostenibilità. Ferrari punta a raggiungere la carbon neutrality entro il 2030, mentre UniCredit sta attuando iniziative ESG (Environment, Social and Governance) significative. Ad esempio, la piattaforma Edu-Fund della UniCredit Foundation ha già destinato 14 milioni di euro per combattere la povertà educativa.

Performance e opportunità uniche

Con l'arrivo del sette volte campione del mondo Lewis Hamilton nella Scuderia Ferrari HP, insieme al talentuoso Charles Leclerc, si prevede che questa partnership genererà opportunità esclusive per i fan della Formula 1 e i clienti di UniCredit. Attraverso eventi speciali e iniziative innovative, i due marchi intendono avvicinare ulteriormente il pubblico al mondo delle corse.

Andrea Orcel ha dichiarato: “UniCredit è estremamente orgogliosa di presentare questa straordinaria iniziativa... Lavorando insieme, forniremo soluzioni finanziarie di eccellenza che permetteranno ai nostri clienti e alle comunità a noi legate di progredire.”

Benedetto Vigna ha aggiunto: “Siamo entusiasti di intraprendere questa importante partnership... Uniti, guardiamo a un futuro ricco di passione e performance.”

Con questo accordo strategico, UniCredit e Ferrari non solo rafforzano le loro posizioni nei rispettivi settori, ma pongono anche le basi per un futuro in cui l'eccellenza e la responsabilità sociale saranno al centro delle loro attività.