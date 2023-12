"Umbria, il buono e il bello in ogni stagione"

Perugia, 6 dicembre 2023 – Da oggi, sui nostri siti online e sulle nostre piattaforme, potete gustarvi - dopo quello dedicato ai sapori dell'autunno - il secondo video che vi conduce nella magia e nell'attrattività di una regione straordinaria come l'Umbria. Una terra in cui il Natale brilla con allestimenti e luci da record. Proiezioni, giochi scenici e installazioni spettacolari. A cominciare da Gubbio e il suo Albero di Natale più grande del mondo, disegnato sul Monte Ingino, alto oltre 750 metri, con più di 2559 luci perimetrali. Dall'imbrunire, tutte le notti fino all'una.

L'albero di Natale di Gubbio

Da Castiglione del Lago si può ammirare invece l’Albero luminoso sull’acqua più grande del mondo (un'opera unica nel suo genere di 1080 metri di lunghezza per 50 di larghezza, con 7mila metri di cavo, 165 pali portanti e 2600 luci perimetrali). E un altro albero record è quello di Isola Maggiore, ben visibile da Tuoro. Ma c'è anche quello in ceramica a Deruta (un grande braccio di 19 cilindri impilati alto 11 metri e con oltre 250 palline in ceramica e dipinte a mano degli artisti del luogo).

Ad Assisi l’Albero di Natale è installato nella piazza inferiore della Basilica di San Francesco mentre il presepe, con statue a grandezza naturale, campeggia nel prato davanti alla basilica Superiore sulla cui facciata vengono proiettate le suggestive immagini di videoinstallazioni artistiche.

Nel Ternano brilla la Stella cometa di Miranda, e un'altra Natività record è quella di Casacastalda, allestita con chilometri di luci, visibile dal Belvedere di Valfabbrica.

E Natale in Umbria fa rima anche con bontà, profumi e i più autentici sapori della tradizione che non mancano mai sulla tavola delle feste.

Una regione - come potete vedere dalle immagini - tutta da vedere e e da gustare. Per un Natale magico.