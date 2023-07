"Ultimo rialzo: vicina la pausa della Bce sui tassi"

I toni restano quelli del falco, ma la voce delle colombe diventa sempre più alta. Nell’ultima riunione della Bce, il 14 e 15 giugno, il board ha ritenuto necessari almeno altri due rialzi consecutivi dei tassi, uno a giugno e il prossimo il 27 luglio, ma ha anche chiarito, per la prima volta, che bisogna essere pronti anche a una pausa. È l’ipotesi a cui guardano sempre più membri del board, gli stessi che hanno contestato la revisione pessimistica delle stime sull’inflazione. I due rialzi erano necessari per tutti perché già incorporati nelle stime della Bce che vedono l’inflazione scendere al target solo nel 2025. Ma su settembre i giochi sono aperti, o almeno così vorrebbero i governatori che puntano ad una pausa, come Ignazio Visco (foto) che la vede vicina. Secondo il governatore di Bankitalia, ci vuole "pazienza e cautela" per vedere gli effetti della lotta all’inflazione messa in campo dalla Bce tramite il rialzo dei tassi ma una pausa dei rialzi "non è lontana" e dovrebbe arrivare entro l’anno, dopo i nuovi aumenti di giugno e luglio. Nel frattempo, se l’aumento delle rate morde chi ha sottoscritto un mutuo variabile, tuttavia "non c’è un problema sistemico" anche grazie alle misure di sostegno e al basso debito delle famiglie.