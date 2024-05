Trimestre record per Pop Sondrio, l'utile cresce del 54%

La Popolare di Sondrio registra nel primo trimestre un utile netto di 145,2 milioni di euro, in crescita del 53,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Si tratta del migliore trimestre nella storia della banca. "La nostra strategia di puntare sull'attività bancaria caratteristica, innovando e diversificando al contempo il nostro modello di business, ci ha consentito di acquisire nuova clientela, guadagnare spazi di sviluppo in nuovi territori, consolidare via via la nostra posizione, dando un concreto contributo alla crescita economica dei territori serviti", evidenzia in una nota il consigliere delegato e dg, Mario Alberto Pedranzini che aggiunge: "confidiamo di replicare quest'anno l'ottimo risultato ottenuto nello scorso esercizio", Il risultato del trimestre riflette il forte balzo dell'attività bancaria caratteristica i cui proventi si attestano a 373,9 milioni (+29,6% rispetto al 31 marzo 2023, margine di interesse +39% e commissioni nette +10,8%). Contribuisce al risultato complessivo anche l'apporto che deriva dalle attività finanziarie per 36,5 milioni. I costi operativi si attestano a 150,8 milioni (+11,1%) e riflettono in particolare dinamiche inflazionistiche e il rinnovo del contratto di lavoro. I ratios patrimoniali si confermano su livelli particolarmente elevati mostrando un ampio buffer rispetto ai requisiti regolamentari. I coefficienti fully loaded segnano 15,1% con riferimento al Cet1 ratio e 17,9% per il Total Capital ratio.