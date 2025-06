Tensione tra OpenAI e Microsoft: possibile ricorso all'antitrust

La tensione fra OpenAI e Microsoft sta salendo sul futuro della loro partnership sull'intelligenza artificiale, con la startup di Sam Altman che vuole allentare la presa del colosso di Redmond sui suoi prodotti e assicurarsi il via libera di Microsoft per il suo piano di conversione in azienda a scopo di lucro. Le trattative in corso nelle ultime settimane, riporta il Wall Street Journal, si sono rivelate talmente difficili che i dirigenti di OpenAI hanno valutato quella che considerano "un'opzione nucleare", ovvero accusare Microsoft di comportamento anticoncorrenziale e fare ricorso all'antitrust.