S&P taglia rating di Kering per via Montenapoleone e Gucci

S&P taglia il rating di Kering ad A-/A-2 (da A/A-1) alla luce dell' acquisto da 1,3 miliardi del palazzo in via Montenapoleone a Milano e dell'allarme lanciato dall'azienda sui conti di Gucci. "Abbiamo rivisto il nostro scenario di base principalmente per tenere conto di alcune pressioni aggiuntive sulla performance operativa di Kering e per tenere conto della spesa discrezionale aggiuntiva dopo l'acquisizione di Milano", spiega l'agenzia di rating che ha tuttavia mantenuto stabile l'outlook del gruppo francese. "L'outlook stabile riflette la nostra aspettativa che la performance operativa dovrebbe migliorare gradualmente grazie alla strategia di turnaround del marchio Gucci", spiega S&P.